Niğde-Bor Otoyolu'nda trafik kazası
Niğde-Bor Otoyolu'nda seyir halindeki midibüs, yol kenarında duran otomobile çarptı.
Niğde-Bor Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi.
Kazada, midibüs, yol kenarında duran otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.
İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
