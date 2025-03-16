Niğde için zirai don uyarısı

Niğde Valiliği, soğuk hava dalgasına karşı zirai don uyarısı yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart 2025 Salı günü itibarıyla Niğde’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.



Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bölge genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiğine dikkat çekildi.



Soğuk ve yağışlı havanın, bölge genelinde 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklendiği aktarıldı.



Çarşamba gününden itibaren yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildi.



Ani düşüşün tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don hadiselerine neden olabileceği bildirildi.

