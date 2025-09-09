Niğde-Pozantı Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde, Ankara istikametine seyreden otomobil, emniyet şeridinde duran çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.