Niğde Valiliği duyurdu: Sağanak yağış geliyor

Niğde Valiliği’nden yapılan duyuruda, “Bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri ile akşam saatlerinde Aksaray ile Niğde'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Karaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24 saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklardan dolayı Aksaray ilçelerine yakın Niğde ilçeleri ve kasabaları da gök gürültüsü ve sağanak yağıştan etkilenebilir.” ifadelerine yer verildi.