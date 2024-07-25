Niğde Valiliği duyurdu: Sağanak yağış geliyor

Yurt genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakimden Niğde için sağanak yağış uyarısı geldi.

Niğde Valiliği duyurdu: Sağanak yağış geliyor
Arşiv

Valiliği’nden yapılan duyuruda, “Bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri ile akşam saatlerinde Aksaray ile Niğde'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Karaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24 saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklardan dolayı Aksaray ilçelerine yakın Niğde ilçeleri ve kasabaları da gök gürültüsü ve sağanak yağıştan etkilenebilir.” ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkan Video

Camide kendini bıçaklamak isteyen vatandaşı imam engelledi

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...