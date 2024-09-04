Niğde Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı

Niğde Valiliği tarafından vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Niğde Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı

Niğde Valiliği tarafından yapılan uyarıda; bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ise Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağı, rüzgarın ise anında yer yer kuvvetle eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda 04.09.2024 tarihinde beklenen yağışın 05.09.2024 saat 06.00’ya kadar geçerli olduğu bildirildi.

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