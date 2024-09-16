Niğde'de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Niğde'de bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Niğde'de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Selçuk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir apartmanın 3. katından düşen G.Ç. (43) adlı kadın ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen G.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Tartıştığı kadını vurup, intihara kalkıştı

Tartıştığı kadını vurup, intihara kalkıştı

Kütahya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız ayağından vuruldu

Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız ayağından vuruldu

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2'si çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2'si çocuk 3 yaralı

Kayıp sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

Kayıp sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...