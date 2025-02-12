Niğde'de 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kamyonda 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.
Aramada, 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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