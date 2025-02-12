Niğde'de 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.



Aramada, 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.