Niğde’de 5 kişi sobadan zehirlendi

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

Niğde’de 5 kişi sobadan zehirlendi

Olay, ’nin Çiftlik ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlçe hastanesinde ilk tedavileri yapılan 5 kişi ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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