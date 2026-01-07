Niğde'de acı olay. Sobadan sızan gaz can aldı

Niğde'de merkez Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda, 2'si çocuk 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde baba Cemil A. (47) yalnız kaldığı odada sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Saat 05.00 sıralarında aile bireyleri, odadan gelen kokunun ardından odayı kontrol ettiği sırada Cemil A.,'yı hareketsiz halde buldu. Durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemil A.'nın sobadan çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cemil A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.