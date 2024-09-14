Niğde'de aileler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında kavga kanlı bitti. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de aileler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'nin Çiftlik ilçesinde S.A. ile İ.D. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.D., S. A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından, İ.D. ise hayatını kaybeden S.A.'nın yakınları tarafından darp edildi. Sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken İ.D.'yi ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis bölgede güvenlik tedbiri aldı.

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