Niğde'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

Niğde'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Y.Ş. idaresindeki 51 ADB 019 plakalı hafif ticari araç, Çamardı- kara yolu Kavlaktepe köyü yakınlarında S.T'nin kullandığı 51 AK 978 resmi plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Y.Ş'nin Şırnak'ta görevli uzman çavuş olduğunu öğrenildi.

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