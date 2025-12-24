Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları sonucunda cansız bedenin, 24 Aralık 2025 günü saat 01.00 sıralarında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 56 yaşındaki Ali Andaç’a olduğu tespit edildi.

Andaç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.