Niğde'de asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki fabrikayı kontrol eden şantiye şefi V.A. (47), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşen V.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.