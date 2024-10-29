Niğde'de asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı

Niğde'de fabrika inşaatında asansör boşluğuna düşen şantiye şefi, tedavi altına alındı.

Niğde'de asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı

 Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki fabrikayı kontrol eden şantiye şefi V.A. (47), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşen V.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Galataport'ta Cumhuriyet coşkusu: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 101. Yıl Konseri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...