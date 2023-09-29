Niğde’de Atatürk büstüne saldırı: 2 kişi gözaltında

Niğde’de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi gözaltına alındı.



Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.



Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.



Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır.” ifadelerine yer verildi.