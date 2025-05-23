Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

Niğde'de baraja düşen 13 yaşındaki çocuk için ekipler arama çalışması başlattı.

Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

F.K. (13), arkadaşı ile merkeze bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki Taşlıca Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Arkadaşı, durumu yakınlarına bildirdi.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

F.K'nin en son görüldüğü yerde dalış yapan ekipler, çocuğa ulaşamadı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları yarın devam edecek.

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