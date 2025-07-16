Niğde'de beyaz eşya deposunda yangın

Niğde'de merkez Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken depoda maddi hasar meydana geldi.