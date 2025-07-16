Niğde'de beyaz eşya deposunda yangın

Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Niğde'de beyaz eşya deposunda yangın

'de merkez Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

kısa sürede kontrol altına alınırken depoda maddi hasar meydana geldi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...