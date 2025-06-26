Niğde'de dehşet: Kurşun yağmurunda bir ölü, iki ağır yaralı
Niğde'de 18 yaşındaki Ahmet Ö.'nün, motosiklet tamirhanesine yönelik tüfekli saldırısında bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.
Niğde'nin Konaklı beldesindeki motosiklet tamirhanesinde iddiaya göre; Ahmet Ö., motosikletle geldiği iş yerine av tüfeğiyle ateş edip kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR ÖLÜ, İKİ AĞIR YARALI
Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan Canbaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan akrabaları Hüsmen ve Batuhan Canbaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.
Öte yandan Jandarma ekipleri, şüpheli Ahmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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