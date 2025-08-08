Niğde'de dolandırıcılık operasyonu: Üç tutuklama

Niğde'de bir vatandaşın sosyal medya üzerinden traktör römorku satın almak isterken dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Niğde merkezli Denizli ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

