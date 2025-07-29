Niğde'de feci ölüm: 6 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde evlerinin yakınındaki köy yolunda oyun oynayan 6 yaşındaki M.Ş., G.Z.'nin (58) kullandığı traktör römorkunun altında kaldı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



M.Ş., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.