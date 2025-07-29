Niğde'de feci ölüm: 6 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde evlerinin yakınındaki köy yolunda oyun oynayan 6 yaşındaki M.Ş., G.Z.'nin (58) kullandığı traktör römorkunun altında kaldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Ş., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Çocuk
- Niğde
- Traktör