Niğde'de iki otomobil çarpıştı: Baba ile oğlunu ölüm ayırdı

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Tırhan- Yeşilgölcük kara yolunda meydana geldi.

Emrah Akbaba yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Muhammet D.'nin (31) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Emrah Akbaba'nın yaralandığı, otomobildeki babası Halil Akbaba'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Muhammet D. kazayı yara almadan atlatırken, Emrah Akbaba ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Halil Akbaba'nın cansız bedeni, jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.