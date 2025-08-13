Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 50 milyon TL'lik malzeme ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sazlıca beldesinde H.E.'ye ait iş yerine baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, 1 sigara basma makinesi, 2 vakum motoru, 2 ambalaj makinesi, 1 milyon 315 bin dolu makaron, 550 bin filtre, 500 kilo kıyılmış tütün, 120 makaron üretim kağıdı, 90 rulo sigara filtre kağıdı ele geçirildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İş yerinde çalışan 14 kişi ile H.E. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 50 milyon 748 bin TL olduğu belirtildi.

İfadesi alınan 14 kişi serbest bırakılırken, H.E. ise adliyeye sevk edildi.