Niğde'de kaçakçılık operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 26-29 Eylül'de ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik çalışma yürüttü.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.