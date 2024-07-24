Niğde'de kadına saldıran köpeklerin sahibi serbest

Niğde'de, evine giderken önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırdığı Meryem Birol'un (54) tedavisi sürerken, gözaltına alınan hayvanların sahibi H.K. ise serbest bırakıldı.

Niğde'de kadına saldıran köpeklerin sahibi serbest
Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Uymayan belediyelere hapis cezası var

Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Uymayan belediyelere hapis cezası var

Haberi Görüntüle

Olay, 22 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi.

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine giderken, önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Birol, sol kolu, sol bacağı, ağız ve burnunun kenarlarından yaralandı.

Niğde'de kadına saldıran köpeklerin sahibi serbest - 1

İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Birol, buradaki müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Birol'un hastanede tedavisi sürerken köpeklerini sahibi H.K. ise gözaltına alındı. Öte yandan, köpeklerin saldırısı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEKLER AŞILI VE KARNELİ

Meryem Birol'un şikayetçi olduğu H.K., İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alınan köpeklerinin karnesi olduğunu ve düzenli olarak aşılarının yaptırıldığını söyledi.

H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...