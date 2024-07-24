Niğde'de kadına saldıran köpeklerin sahibi serbest

İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Birol, buradaki müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Birol'un hastanede tedavisi sürerken köpeklerini sahibi H.K. ise gözaltına alındı. Öte yandan, köpeklerin saldırısı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



KÖPEKLER AŞILI VE KARNELİ



Meryem Birol'un şikayetçi olduğu H.K., İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alınan köpeklerinin karnesi olduğunu ve düzenli olarak aşılarının yaptırıldığını söyledi.

H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.