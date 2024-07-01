Niğde'de kaybolan kişiyi arama çalışamaları sürüryor

Niğde'de kayıp kişi için gölde başlatılan arama çalışmasına sabah devam edilecek.

Niğde'de kaybolan kişiyi arama çalışamaları sürüryor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümüşler beldesindeki Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Mehmet Elmas'a ait olduğu iddia edilen kıyafetler ve cep telefonunun bulunduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen , itfaiye, sağlık, jandarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi gölde arama yaptı.

Ekipler, ara verdikleri çalışmalara gün ışığıyla devam edecek.

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