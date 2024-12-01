Niğde'de kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü

S.A. (36) idaresindeki 53 HN 312 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy mevkisinde kontrolden çıkarak Hasaköy-Yıldıztepe köprüsünün ayağına çarptı.



Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından araçta yapılan incelemede, sürücü S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

