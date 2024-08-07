Niğde’de köpek katliamı iddiası: Niğde Belediyesi açıklama yaptı

Niğde’de barınaktaki hayvanların öldürülüp, toplu mezarlığa gömüldüğü iddia edildi. Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, görüntülerin hayvan mezarlığına ait olduğunu belirtilerek, “Yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur.” denildi.

Niğde’de köpek katliamı iddiası: Niğde Belediyesi açıklama yaptı

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Hayvanseverler, barınaktaki köpeklerin öldürülerek toplu mezarlığa gömüldüğünü iddia etti.

Mezarlığa sürekli yeni hayvanların getirildiği, barınakta ve sokakta bakılan kedi ile köpeklerin kaybolduğu öne sürüldü.

Hayvanların gömüldüğü mezarlığın görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Belediyesi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Görüntülerdeki mezarlığın Niğde Belediyesi’ne tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu belirtildi.

Mezarlığın, doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, hastalık taşıyan hayvanlar için oluşturulduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur.” ifadelerine yer verildi.

İddialarla ilgili olarak Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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