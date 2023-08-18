Niğde'de mera yangını: Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 500 hektar mera zarar gördü. Yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu ise 3 itfaiyeci yaralandı.

Niğde'de mera yangını: Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi

, dün akşam saatlerinde Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki merada çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye merkez, Bor, Altunhisar ve Çiftlik ilçeleri, İl Özel İdaresi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda aracı sevk edildi.

Niğde'de mera yangını: Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi - 1

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar mera zarar gördü.

Öte yandan, yangına müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesiyle 3 itfaiyeci yaralandı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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