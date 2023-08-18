Niğde'de mera yangını: Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi

Yangın, dün akşam saatlerinde Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki merada çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Niğde merkez, Bor, Altunhisar ve Çiftlik ilçeleri, İl Özel İdaresi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.