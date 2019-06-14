Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti.
Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında 08.30-12.30, 13.30-17.30 olan mesai saatlerinin 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, yeni düzenlemenin 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı belirtildi.
Niğde’de mesai saatleri değişti
İHATürkiye
Niğde’de kamu çalışanlarının mesai başlangıç ve bitişi 30 dk erkene alındı.
Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti.