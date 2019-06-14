Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti.

Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında 08.30-12.30, 13.30-17.30 olan mesai saatlerinin 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı belirtildi.