Niğde’de neden deprem oldu? (Niğde deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı?)

Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Niğde’nin 4 ayrı aktif fay hattının üzerinde konumlandığını söylemişti.



Prof. Dr. Çopuroğlu, bu faylardan ilkinin Adapazarı ve Erzincan depremlerine neden olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, ikincisinin İskenderun’da doğuya doğru uzanan Doğu Anadolu Fay Hattı, üçüncüsünün Niğde bölgesinde yer alan Adana ve Mersin'den başlayarak Gülek Boğazından geçip Develi, Kayseri ve Niğde üzerinden Erzincan'a uzanan Ecemiş Fay kuşağı, dördüncüsünün ise Şereflikoçhisar'dan başlayarak Niğde-Bor'a kadar uzanan Tuz Gölü fay hattı olduğunu belirtmişti.



Üzerindeki sıcak su Kaynakları nedeniyle fay hatlarının hala aktif olduğuna dikkat çeken Çopuroğlu, 1940’ta Niğde ve Develi’de 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu hatırlatmıştı.



Niğde’de deprem olup olamayacağının tartışmasının yersiz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çopuroğlu, bölgedeki son büyük depremin üzerinden çok uzun süre geçtiğini, bu yüzden tedbirli davranılması gerektiğini söylemişti.