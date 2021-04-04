Niğde'de nesli tükenmekte olan vaşak, ağzı ve elleri bağlanmış ölü bulundu

Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan telef olmuş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı.

Televi'nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi.

Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Niğde Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Valiliğimiz tarafından oluşturulan ekiplerimizce yapılan araştırma neticesinde hayvanın yaklaşık beş gün önce öldüğü, üzerinde ateşli silah yarası ve izinin olmadığı görülmüş olup hayvanın iç organlarının vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş olması nedeniyle ölüm sebebi tespit edilememiştir. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta ağzı bağlanmış gibi görünmekle birlikte bu durumun hayvanın kendi yemek borusunun çenesine dolanmasından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Arazide arka ayaklarından bağlı bir şekilde terk edilen vaşağın kim veya kimler tarafından buraya getirildiğinin, ölümünün doğal yollarla mı insan eliyle mi olduğunun tespiti için soruşturma devam etmektedir” denildi.





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