Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Niğde'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadına otomobil çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınlar kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı 03.09.2021 - 01:53 | Son Güncelleme : 03.09.2021 - 01:57

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Niğde'de karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Bor ilçesi karayolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul'a (61) çarptı.

Kazada yaralanan Aytaş ve Özkul, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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