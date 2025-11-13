Niğde'de otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Çamardı ilçesinde R.Ü'nün kullandığı 16 BCL 305 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı ilçesi yol ayrımındaki kavşakta S.Y. yönetimindeki 51 AEC 600 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan S.H, G.G, C.Ü, K.Ü, D.Ü, B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.



Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü R.Ü. ile aynı araçta bulunan K.Ü. ve D.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralılardan M.Ü. ve B.Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Ekipler, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.