Niğde'de sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 68 litre ve 47 şişe sahte içki, 45 litre etil alkol, 64 alkol yapım kiti ve 160 tabanca fişeği ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından salıverildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.