Niğde'de silah teşhircilerine operasyon



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 120 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken; 2 kişi hakkında adli işlem, 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.