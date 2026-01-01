Niğde'de su kanalında cansız beden bulundu

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde çay mevkiinde bir kişiyi hareketsiz halde su kanalında gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.



Yapılan ihbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 42 yaşındaki Turgay Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Turgay Ç.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Turgay Ç.'nin kesin ölüm nedenini yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.