Niğde’de traktörün altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
20.11.2025 22:59
DHA
Niğde'de tarla sürmek için binmek istediği traktörün hareket etmesi sonucu dengesini kaybedince düşüp, aracın altına kalan Metehan Akarsu (14), hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesi'nde ailesi çiftçilik yapan Metehan Akarsu, pulluk bağladığı traktör ile tarla sürmeye başladı.
İddiaya göre rölantide çalışır halde bıraktığı traktörden inen Akarsu, tekrar binmek istediği sırada araç hareket etmeye başladı.
Dengesini kaybettiği öne sürülen Akarsu, hareket eden traktörün altında kaldı. Traktörün arka tekerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Akarsu, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Akarsu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.