Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokağı'nda raylardan geçmeye çalışan Meryem Dal'a (45) yük treni çarptı.

Yaralanan Dal, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.