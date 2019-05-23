Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokağı'nda raylardan geçmeye çalışan Meryem Dal'a (45) yük treni çarptı.
Yaralanan Dal, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Dal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Niğde'de trenin çarptığı kadın öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Niğde'de raylardan geçmeye çalışan bir kadın tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.