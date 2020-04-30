Niğde'de üç işçiyle 1 Mayıs kutlaması

Niğde'de 3 işçinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için basın açıklaması yapıldı. Açıklama sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat edildi, maskeler takıldı.

DHA 30.04.2020 - 13:05

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Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, corona virüs tedbirleri kapsamında 3 işçinin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, katıldığı basın açıklamasıyla kutlandı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Ömer Halisdemir Meydanı'nda, valilikten alınan izinler doğrultusunda, 3 işçi ile birlikte basın bildirisi okudu.

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapılan meydanda işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uydu. Ellerinde bayrak ile dövizler taşıyan işçiler, maske de taktı.

"ZOR GÜNLER BİTİNCE ALANLARDA BULUŞACAĞIZ"

Basın bildirisini okuyan HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Demircioğlu ise "1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız" dedi.

Açıklamanın ardından İl Başkanı Demircioğlu ile işçiler, meydandan ayrıldı.

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