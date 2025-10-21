Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda 7 zanlıyı yakaladı.



Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 253,37 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök hint keneviri, bir av tüfeği, 9 fişek, uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Tutuklanan zanlılardan birinin, "kasten adam öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.