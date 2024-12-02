Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Niğde’de uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanırken bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-28 Kasım 2024 tarihleri arası yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

İfadeleri alındıktan sonra 3 şüpheli serbest bırakılırken bir şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir adet ruhsatsız tüfek ve bir adet hassas terazinin ele geçirildiği bildirildi.

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