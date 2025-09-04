Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 727 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesinde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine bir adrese düzenledi.

Ekipler, adreste ve arazide yaptığı aramada 727 gram kubar esrar ve 33 kök kenevir ele geçirdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

