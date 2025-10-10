Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Bor ve Ulukışla ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.