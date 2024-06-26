Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Saat 23.40 sıralarında D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki kamyona çarptı. Ü.Ç. idaresindeki TIR ise kamyonla çarpıştı.



Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç ile eşi Vesile Kılınç (57), kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocukları, Eymen ve Ekim Kılınç ile TIR sürücüsü Ü.Ç. ve TIR'da bulunan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.