Niğde'deki fabrika yangını söndürüldü

Yangın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında çıktı.



Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.



Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti



Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.



İlk belirlemelere göre yangının elektrik trafosundaki patlamanın ardından çıktığı belirlendi.

