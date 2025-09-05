Niğde'deki fabrika yangını söndürüldü
Niğde'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler saatler süren mücadeleyle söndürüldü.
Yangın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti
Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik trafosundaki patlamanın ardından çıktığı belirlendi.
