Niğde'deki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
29.06.2026 10:57
Son Güncelleme: 29.06.2026 11:11
Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
26 Haziran 2026'da Niğde'nin Bor ilçesinde 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Niğde’nin Bor ilçesindeki Kemerhisar beldesinde yer alan havai fişek fabrikasında, 26 Haziran günü henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada, fabrikada görev yapan işçilerden Nuri Özkan yitirirken, Yasin Demirbaş ise olaydan yaralı olarak kurtuldu.
Olayla alakalı, gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AYNI FABRİKADA 2018'DE DE PATLAMA YAŞANDIĞI ÖĞRENİLDİ
Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayın ardından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1 mülkiye ile 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek teknik ve adli inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilen işletmenin mesul müdürü G.K. ile iş güvenliği uzmanı M.C., sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.