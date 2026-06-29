Niğde'deki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

AYNI FABRİKADA 2018'DE DE PATLAMA YAŞANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olayın ardından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1 mülkiye ile 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek teknik ve adli inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilen işletmenin mesul müdürü G.K. ile iş güvenliği uzmanı M.C., sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.