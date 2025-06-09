Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde- Ulukışla yolu üzeri Kemerhisar İçmeceler mevkisinde Abdullah Arslan yönetimindek, otomobil, M.Ü. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Abdullah Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücüsü M.Ü ise Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.