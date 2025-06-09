Nihat Genç yoğun bakımda: Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Bir süredir kanserle mücadele eden gazeteci-yazar Nihat Genç'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. 6 gün önce entübe edilen Genç'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Akciğer kanseri olan Nihat Genç Ankara'da tedavi görüyor. 69 yaşındaki yazarın bir süre önce durumu ağırlaştı.
Yoğun bakımda tedavi gören Genç, 3 Haziran'da entübe edildi yani solunum cihazına bağlandı.
Trabzon'da dünyaya gelen Nihat Genç, 9 yıl memuriyetin ardından dergi ve gazetelerde yazılar yazmaya başladı.
Televizyon programları da yapan Genç'in programları ve yazıları kadar kitapları da geniş kitlelere ulaştı.
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