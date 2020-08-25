Nihat Hatipoğlu'dan corona virüs açıklaması

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu (65), corona virüse yakalandığını duyurdu.



Hatipoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun'' ifadelerini kullandı.



Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) August 25, 2020

PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?



Nihat Hatipoğlu 1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında doçent, 2012 yılında da profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.



Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de , 2005 ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star TV'de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star TV'de iftar ve sahur programlarını sundu.



Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi , İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayımlandı. Hatipoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.