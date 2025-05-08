Nihat Kahveci’nin eski eşi Pınar Kaşgören kimdir, mesleği nedir?

Bakırköy Aile Mahkemesi, Nihat Kahveci’nin çocuklarına 500 metreden daha fazla yaklaşmamasına hükmetti. Koruma tedbir talebi sonrasında Pınar Kaşgören’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını talep etti. Peki Pınar Kaşgören kimdir, kaç yaşında? İşte, hayatına ilişkin bilgiler…



PINAR KAŞGÖREN KİMDİR?



Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören 2003 yılında dünya evine girdi. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya gelirken çift, 2014 yılında boşanma kararı aldı. Pınar Kaşgören’in mesleği bilinmemektedir.



Boşanma kararının ardından daha önce Pınar Kaşgören ve Nihat Kahveci nafaka davasıyla gündeme gelmişti.



Pınar Kaşgören avukatı vasıtasıyla Nihat Kahveci’ye çocuklardan uzaklaştırma kararı alınması için mahkemeye başvuru yaptı.



Mahkeme, eski futbolcunun çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti.

