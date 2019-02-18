AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, Balçova'da arsa mağdurlarıyla bir araya geldi.



Konuya ilişkin uzmanlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş aldığını belirten Zeybekci, "5 bin vatandaşımız bir devlet kurumundan bedelini ödeyerek yer satın almış, kimisine tapu verilmiş kimine verilmemiş, şu anda konunun muhatabı 20 bin kişiye ulaşmış. 40 yıldır sorun çözülememiş, başınıza gelmeyen kalmamış. Arazi sahiplerinin sorunlarını çözeceğiz. Daha doğrusu çözmek boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.



Mülkiyet hakkının kutsal ve anayasada koruma altında olduğunu vurgulayan Zeybekci, konunun asıl muhatabının İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu bildirdi.



Yerel seçimde belediye başkanı seçilmesi halinde mağdurların önüne somut, elle tutulabilir seçenekler koyacaklarını aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:



"Kullanılabilir şekilde tapusunu, mümkün değilse de satıldığı yılda aynı değerdeki bir arsanın bugünkü emsaline bakarak değerini öderiz. Kimseyi mağdur etmeden, herkesle görüşerek bu işi 31 Aralık 2019'a kadar çözeceğiz. Hayatta üç altın kuralımız var, yalan söylememek, verdiğimiz sözü tutmak ve emanete sahip çıkmak. Sizin hakkınız bizim için emanettir, yıl sonuna kadar herkesin kabul edeceği, uzlaşma şekliyle, gerekiyorsa belediye bütçesinden kaynak ayırarak bu işi çözeceğiz."